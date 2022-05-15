محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الفريق التجاري في الشركة الكويتية للصناعات البتروكيماوية المتكاملة (كيبك) يعكف على إعداد مسودة عقود للمشروع المخطط له لوضع مخططات هندسية أساسية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار، وفقا لمصادر صناعية مطلعة. وأضافت المجلة نقلا عن المصادر أن فريق العمل التجاري يعمل على صياغة مسودات العقود والدعوة لتقديم العطاءات، ومن ثم إرسالها إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة. ونسبت المجلة إلى أحد هذه المصادر قوله «لقد تمت الموافقة من قبل فريق المشروع في كيبيك على النطاق التفصيلي النهائي وقد تمت إحالته إلى الفريق التجاري، وسيتم إرساله في وقت وشيك الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة على أن يصار بعدها الى إصدار الدعوة لتقديم العطاءات في غضون الشهر المقبل او الشهرين المقبلين».



ومن المتوقع أن يستغرق إنجاز المشروع 36 شهرا وتبلغ ميزانيته التقديرية 150 مليون دولار. ويشمل نطاق العمل في المشروع:



٭ بناء الوحدة 38 الخاصة بمرافق الضغط، بما في ذلك وصلات الأنابيب ووصلات العمليات والمرافق المترابطة في الوحدة الحالية ذات الرقم 74.



٭ التعديلات والوصلات المصاحبة للوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية).



٭ إنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار).



٭ بناء غلايتين جديدتين وإدخال تعديلات على وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع وصلات التوصيل المصاحبة.



٭ بناء المرافق المصاحبة للمشروع.