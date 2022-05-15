تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، التقرير الذي أصدرته الشركة الكويتية للمقاصة والمتعلق بـ «حجم التداول للسوق الرسمي وفقا لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022، والذي أفاد بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (44.17% للثلث الأول 2021) و42.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (44.15% للثلث الأول 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.495 مليار دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 2.4 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 88.404 مليون دينار.



أما ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق فهو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 29.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (26.1% للفترة نفسها 2021) و25.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.8% للفترة نفسها 2021). وقد اشترى أسهما بقيمة 1.658 مليار دينار في حين باع أسهما بقيمة 1.418 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 240.058 مليون دينار.



وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 25.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (24.9% للفترة نفسها 2021) و24.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (25.3% للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.454 مليار دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 1.355 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 98.484 مليون دينار.



وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 4.7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (4.2% للفترة نفسها 2021) و3.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (4.4% للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 263.786 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 210.615 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 53.171 مليون دينار.



خصائص البورصة



ولفت التقرير إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 4.952 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 88% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (83.3% للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 4.641 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (84% للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 311.162 مليون دينار.



وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 14.5% (13.6% للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 816.077 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 477.7 مليون دينار أي ما نسبته 8.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (13.3% للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 338.3 مليون دينار.



وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.6% (3.4% للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 200 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3.1% (2.4% للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 172.8 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 27.194 مليون دينار.



وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.2% للكويتيين، 11.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون، مقارنة بنحو 83.7% للكويتيين، 13.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون للفترة نفسها من 2021، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.



وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 2.3% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية أبريل 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -10.4% ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية أبريل 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2022 نحو 20.764 حسابا أي ما نسبته 5% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20.963 حسابا بنهاية مارس 2022 أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -1% خلال أبريل 2022.