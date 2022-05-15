ضمن جهوده في دعم مسيرة التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، يطلق بنك الخليج أول مسابقة «داتاثون» مفتوحة للمهتمين بالبيانات والتحليلات الرقمية، من سن 18 عاما فما فوق، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري.



ويحصل الفائزون في المسابقة على جوائز مالية، تبلغ 1000 دينار لفئة «برمجة وتصور البيانات»، و500 دينار في فئة «تصوير البيانات»، و500 دينار في فئة «التحليلات الرقمية».



وقالت رئيس وحدة التحول الرقمي والابتكار مي العويش: سوف يسهم هذا الحدث في تعزيز ونشر ثقافة البيانات في المجتمع الرقمي، من محللي البيانات، إلى مطوري التطبيقات، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية، ومؤلفي المواقع الإلكترونية، وكافة أنواع منشئي المحتويات الرقمية. وأشارت إلى أن البنك يستهدف تعليم وتعزيز معرفة المشاركين بعلم وتصوير البيانات وأحدث تقنيات التحليلات الرقمية، لهذا فتحنا باب المشاركة أمام الجميع وكل ما هو مطلوب اهتمام المشاركين في تعلم المزيد عن البيانات والتقنيات الرقمية. وأضافت: نؤمن في «الخليج» بأن توفير منصة للتنافس حول البيانات، سوف يشجع الكثير من الأشخاص على الابتكارات الرقمية، ويمكّن المشاركين من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ما سيسهم بدوره في توفير أفضل الخبرات الرقمية للمجتمع الكويتي.



وأشارت إلى أن الفرصة متاحة أمام الجمهور لحضور 3 ورش عمل تدريبية مجانية يستضيفها خبراء البيانات في بنك الخليج، تركز على علم البيانات والمواقع الإلكترونية وتحليل التطبيقات وأحدث تقنيات التصوير البياني، ما يتيح الفرصة للمشاركين لحضور ورشة واحدة أو أكثر وتطبيق ما تعلموه في المسابقة، وللتسجيل في المسابقة يرجى مسح الـ «QR code» للذهاب إلى صفحة الاشتراك.