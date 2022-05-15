ليلى الشافعى



ضمن مجموعة من المبادرات والحملات الخيرية التي اطلقتها جمعية منهاج الصالحين الخيرية وبدعم سخي من الأمانة العامة للأوقاف تم توزيع ٣٧٧٧٨ ألف وجبة أفطار صائم على العمال خلال شهر رمضان المبارك.



وقد قال المدير العام الجمعية الشيخ : بدر جديع المطيري ان هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الجمعية الخيرية والذي ينبع من المسؤولية الاجتماعيه للجمعية تجاه المجتمع وتلبيه احتياجاته لكل الفئات ، مشيراً الى ان مشروع افطار الصائم من اهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعيه خلال شهر رمضان للعام الثالث على التوالي بالاضافه للمساعدات الاخرى من توزيع السلات الغذائيه على الاسر المتعففه.



وشكر المطيري الامانه العامه للاوقاف على دعمها المستمر لجمعيه منهاج الصالحين ونسأل الله تعالى القبول والاخلاص.