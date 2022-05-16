تنطلق اليوم دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها البلاد حتى 31 الحالي برعاية سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمشاركة أكثر من 1700 رياضي يمثلون الدول الخليجية الست ويتنافسون في 16 لعبة للرجال و7 للسيدات، علما أن المنافسات تأجلت 3 أيام حدادا على وفاة حاكم دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



ويشهد اليوم الأول إقامة منافسات رياضة ألعاب القوى للرجال وللسيدات على ميدان ومضمار أحمد الرشدان بكيفان، ومسابقتي لعبة كرة قدم الصالات للرجال والسيدات ومنافسات كرة السلة على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بمنطقة صباح السالم، بالإضافة إلى منافسات الرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية والتي تقتصر اليوم على اجراء فحص الأسلحة والتدريبات الرسمية لمسابقات التراب والمسدس 10 أمتار والبندقية 50 مترا ثلاثة أوضاع على أن تبدأ المسابقات غدا الثلاثاء.



وبخصوص منافسات ألعاب القوى للرجال فسوف تنطلق في 9 صباحا بالدور نصف النهائي لسباقات 100 متر جري، و110 أمتار جري حواجز، و400 متر جري، في حين تقام في 4 عصرا ولمدة ساعتين مسابقات السيدات في نهائيات القفز بالزانة، وسباق 100 متر جري حواجز، ودفع الجلة، والوثب الطويل، وسباق 100 متر جري حواجز، ورمي الرمح، وسباق 10 آلاف متر جري، وسباق 400 متر جري.

وفي 7 مساء تستكمل منافسات قوى الرجال بإقامة النهائيات في القفز بالزانة، وسباق 110 أمتار جري حواجز، ودفع الجلة، والوثب الطويل، ورمي الرمح، وسباق 10 آلاف متر جري، وسباق 100 متر جري، وسباق 400 متر جري.



كما يستهل منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للرجال مشواره أمام الإمارات عند الساعة 9:30 مساء، كما يلتقي كذلك البحرين مع السعودية في الساعة 4:30 عصرا.

ولدى السيدات، يلتقي منتخبنا مع الإمارات عند الساعة 7 مساء، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره البحريني في الساعة 2 ظهرا. وتقام جميع المباريات في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله (صالة رقم 2).



ويبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة مشواره في منافسات الدورة اليوم بمواجهة قطر عند الساعة 7 مساء، ويسبقها لقاء البحرين مع الإمارات وذلك في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله (صالة رقم 1). وحصل المنتخب السعودي على راحة في الجولة الأولى من المنافسات وذلك لمشاركة 5 منتخبات. وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويحصل على اللقب الفريق الأكثر حصدا للنقاط.



وقال عضو الاتحاد الكويتي لكرة السلة ومدير المنتخبات د.عبدالرحمن الناشي إن الاستعداد لهذه البطولة جاء على مرحلتين، حيث كانت الأولى في البلاد والثانية في معسكر تدريبي خارجي أقيم في تركيا لمدة 18 يوما خاض خلالها «الأزرق» 6 مباريات تجريبية متفاوتة المستوى، مشيرا إلى الدورة ستكون محطة لإعداد المنتخب لخوض غمار تصفيات كأس آسيا التي ستنطلق الشهر المقبل.



معسكر ناجح لـ «الطائرة»



الى ذلك، وصل البلاد فجر اليوم، وفد منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة، بعد أن اختتم معسكره الخارجي في صربيا استعدادا للدورة، اذ خاض 6 وديات آخرها أمس الأول أمام فريق كارجاجوف، فيما سبق له اللعب مع الفريق نفسه الى جانب منتخب صربيا تحت 23 سنة وفريق تاكوفو ورادنيكي وريبنشيا.



وأشاد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة رئيس وفد الأزرق في معسكر صربيا نايف الخميلي بسير المعسكر حسب الخطة التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر، واصفا إياه بـ «الناجح»، كما بين أن المباريات التجريبية جاء مستواها تصاعديا لتحقيق الاستفادة القصوى، مشيرا إلى وجود عدد من الإصابات خلال المعسكر وأن الجهاز الطبي يعمل جاهدا على تجهيز المصابين قبل بداية أولى مباراة بالخليجية.