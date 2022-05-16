تستضيف الكويت اليوم النسخة الأصلية من كأس العالم قي مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث سيكون هناك مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام في الـ 1:30 ظهرا ومن بعدها سيكون أكثر من فعالية لعدد من المدعوين.



وسينتقل الكأس بين 54 دولة حول العالم من بينها 32 دولة تمتلك منتخبات ستشارك في مونديال قطر 2022، التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.



وحظيت العاصمة القطرية الدوحة بفرصة ترويج لكأس العالم على مدار 6 أيام زارت خلالها 15 موقعا مختلفا لأبرز المعالم والأماكن السياحية في قطر، بمشاركة عشرات الآلاف من الجماهير. كما استقبلت دبي في 12 مايو الكأس في بداية جولتها العالمية الترويجية.



وستكون الفرصة متاحة أمام الجماهير الكويتية للتصوير مع الكأس في المنطقة المخصصة لذلك من الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومن المقرر أن تعود الكأس مجددا إلى قطر خلال فترة البطولة وتحديدا قبل إقامة المباراة الختامية 18 ديسمبر، التي ستقام على ستاد لوسيل أكبر الملاعب المونديالية في قطر.