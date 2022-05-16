أكدت المدير العام للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات هناء البطي أن الوكالة قامت بتكثيف جهودها بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة بجمع العينات بما يتماشى مع المعايير الدولية لإجراء الفحوصات والتقصي والاجراءات العالمية المعمول بها، وذلك على هامش دورة الألعاب الخليجية التي تنطلق اليوم في الكويت.

وأضافت أن الوكالة قامت كذلك خلال الفترة التحضيرية بتجهيز المحطات وتوفير المعدات الخاصة بجمع عينات فحص المنشطات والتنسيق مع مختبر قطر لمكافحة المنشطات لتحليل العينات.

وتابعت: «سيتم تنفيذ برنامج فحص المنشطات على جميع الرياضات المقامة في هذه الدورة، حيث تم تشكيل 5 فرق نسائية و16 فريقا رجاليا لتغطية كل الفعاليات الرياضية في جميع المنشآت الرياضية بواقع 13 محطة فحص».