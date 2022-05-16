يعقوب العوضي



‏أوقعت قرعة بطولة الأندية الآسيوية الـ24 لأبطال الدوري لكرة اليد التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 30 يونيو في مدينة حيدر اباد الهندية، نادي ‎الكويت بطل الدوري الممتاز في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الصفا السعودي وميس كارمان الإيراني والوكرة القطري والنجمة اللبناني، فيما جاء القادسية ممثل الكويت الثاني في المجموعة الأولى، وإلى جانبه كل من النور السعودي وتي سبورت الهندي والعربي القطري.



إلى ذلك، يقيم «الأبيض» معسكرا خارجيا في مصر استعدادا للمنافسة الآسيوية كما يبحث عن تدعيم صفوفه بمحترفين اخرين الى جانب انخيل هيرنانديز وفرانكيس كارول، بينما يتطلع «الأصفر» أيضا للتعاقد مع محترفين إلى جانب البحرينيين محمد الحبيب وأحمد المقابي إضافة الى نيتهم لإقامة معسكر خارجي تمهيدا للمشاركة في البطولة.

وكان من المقرر أن تنظم البطولة في قطر إلا أنها اعتذرت عن عدم استضافتها رسميا لتنقل الى حيدر اباد الهندية.

من جانب آخر، أكد رئيس الجهاز الإداري في القادسية أحمد حيات في وقت سابق ان الفريق قادر على تمثيل اللعبة بصورة تليق بسمعة اليد الكويتية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الفريق قبل انطلاق المنافسات المرتقبة. كما أشاد بالمستوى الذي ظهر به «الأصفر» في البطولات المحلية خاصة مع غياب عدة لاعبين من ضمنهم المحترفون بداعي الإصابة.