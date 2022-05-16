الدوحة ـ فريد عبدالباقي



وصلت بعثة نادي باريس سان جرمان الفرنسي إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس في جولة ربيعية تنتهي اليوم، وعقد النادي الباريسي مؤتمرا صحافيا مساء أمس بحضور مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنيو وبعض نجوم الفريق.



ويضم باريس سان جرمان كوكبة من النجوم، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي والاسباني سيرجيو راموس.



وكان نادي باريس سان جرمان قد أعلن أن هذه الرحلة فرصة لتسليط الضوء على الخصائص المبتكرة والاستثنائية للمرافق الرياضية في قطر، قبيل انطلاق كأس العالم 2022، خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022. وقام نجوم الفريق الباريسي خلال الجولة بزيارة ملاعب كأس العالم قطر 2022.