الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف مجلس أمناء جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم عن الأسماء النهائية المرشحة لنيل جوائز الأفضل للموسم الكروي المنتهي 2021-2022، وذلك بعد الانتهاء من عملية الفرز والاعتماد لاستمارات المرشحين، حيث أسفرت النتائج عن اختيار القطري يونس علي مدرب النادي العربي، والإسباني ماركيز لوبيز مدرب نادي الوكرة، والبرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي الدحيل السابق للفوز بجائزة أفضل مدرب هذا الموسم.



وبالنسبة لقائمة أفضل لاعب هذا الموسم فتضم كلا من المهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل أولونغا، الذي حسم جائزة منصور مفتاح للهداف برصيد 24 هدفا، ولاعب نادي السد أكرم عفيف، والمحترف الأنغولي لنادي الوكرة جاسينتو دالا.



وكما تم اختيار لاعب الريان هاشم علي، ولاعب الغرافة همام الأمين، وحارس الدحيل صلاح زكريا، للفوز بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة.



وفيما يتعلق بجائزة أفضل طاقم حكام، وجائزة كرة القدم للجميع، فإنه سيتم الإعلان عن الفائزين تزامنا مع إعلان النتائج النهائية للجوائز.



هذا، ودخلت إدارة نادي الريان في مفاوضات جادة مع المحترف الجزائري ياسين براهيمي لتجديد عقده مع الفريق بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق منذ ارتدائه قميص النادي القطري، حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية 30 الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد بدون الرجوع إلى إدارة نادي الريان.



وفي شأن آخر، طالب المحترف التونسي فرجاني ساسي من إدارة نادي الدحيل فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي من أجل العودة مجددا إلى صفوف نادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما أن عقده يمتد مع النادي القطري لمدة موسمين قادمين، كان ساسي انضم إلى نادي الدحيل في صفقة انتقال حر بالموسم الماضي.



ويسعى التونسي ساسي إلى استعادة بريقه مع نادي الزمالك والتي كانت بوابة شهرته في الشرق الأوسط وانضمامه إلى صفوف منتخب بلاده والذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم قطر 2022.