القاهرة - سامي عبدالفتاح



من العاصمة الجزائرية، واصل الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين من أبطال أفريقيا، كتابة تاريخه الأفريقي الكبير بنيل بطاقة التأهل إلى النهائي للمرة الـ 15 والثالثة على التوالي بالتعادل مع وفاق سطيف 2-2، مستفيدا من الفوز الكبير ذهابا 4-0 ليضرب موعداً نارياً مع الوداد المغربي المتأهل على حساب بيترو أتليتكو الأنغولي في النهائي المقرر حتى الآن في 30 مايو بالمغرب.



تقدم الأهلي بهدف مبكر جدا في الدقيقة 3 بواسطة أحمد عبدالقادر، إلا انه لم يستطع الحفاظ على الفوز، فنال هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم تأخر في الدقيقة 61، لكنه نجح في خطف التعادل في الدقيقة 90+2، عبر البديل محمد شريف الذي وصل إلى 6 أهداف خلف المتصدر البرازيلي تياغو أزولاو مهاجم بترو أتلتيكو صاحب الـ 7 أهداف وسيكون شريف أمام فرصة لتحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي بنهائي البطولة.

وأمس، ترأس محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا طارئا بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، لمناقشة ومتابعة كل الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد القرار غير العادل من «الكاف» بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي النهائي فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر.