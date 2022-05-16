الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم زيارته إلى محافظة البصرة العراقية اليوم، ويترأس الوفد الأمين العام للاتحاد، القطري جاسم سلطان الرميحي، حيث تفقد جاهزية منشآت وملاعب بطولة «خليجي 25» المقرر إقامتها بداية العام المقبل.



وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الدورية للاطلاع على الملاعب والفنادق، وتحديد المنشآت وتقسيمها وفقا للحاجة (فنادق المنتخبات، كبار الشخصيات، الإعلام، اللجان التنظيمية، الحكام)، فضلا عن الفنادق المتاحة للجمهور.



وزار الوفد الخليجي المنشآت الرياضية والخدمية والسياحية في البصرة، وعقد لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم.



وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي، قد قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدنية البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد الذي منح العراق فرصة من أجل استضافة البطولة.



ومن المقرر أن يكون القرار النهائي بشأن حسم هوية مستضيف «خليجي 25» في 30 يونيو المقبل.



وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي قررت في عام 2021 بالإجماع إسناد ملف تنظيم «خليجي 25» إلى مدينة البصرة العراقية، بعد جولة خليجية أجراها وزير الشباب والرياضة العراقي على (5) دول خليجية، قبل أن يعلن في 20 سبتمبر الماضي تأجيل «خليجي البصرة» إلى يناير 2023.