قال عبدالمحسن المشعان رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة أسس القابضة، إن الشركة حققت 732.8 ألف دينار صافي ربح في فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2022 بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق والذي بلغت به صافي الخسارة مبلغ 62.5 ألف دينار، أي بارتفاع جوهري بما نسبته 1271%، ويعود سبب ارتفاع صافي ربح الشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 بشكل أساسي إلى ارتفاع بند إيراد من استثمارات حيث بلغت قيمته خلال الفترة الحالية مبلغ 804.4 آلاف دينار بالمقارنة مع ذات الفترة، حيث بلغت قيمة خسائر من استثمارات 47.9 ألف دينار أي بارتفاع وقدره 852.4 ألف دينار.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد المعلومات المالية المرحلية للربع الأول حيث بين المشعان أنه وبالمقارنة مع فترة الربع الأول من العام السابق استمر التحسن والنمو في أداء المجموعة من خلال ذراعيها في القطاعين الاستثماري والعقاري ما انعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية للشركة.



وبلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنهاية الربع الأول من عام 2022 مبلغ وقدره 13.3 مليون دينار، فيما بلغت 11 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من عام 2021 أي بارتفاع نسبته 22%.



من جانبه، قال خالد النوري الرئيس التنفيذي للشركة إن القيمة الدفترية للسهم كما في 31 مارس 2022 بلغت 128 فلسا للسهم، مقارنة مع 105 فلوس للسهم بذات الفترة من العام الماضي أي بارتفاع قدره 22.5 فلسا للسهم الواحد، وما نسبته 21%، كما بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، مبلغ 6.98 فلوس للسهم، بالمقارنة مع فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 حيث بلغت خسارة السهم (0.6) فلس للسهم، أي بفارق ملحوظ قدره 7.58 فلوس للسهم الواحد.



كما بلغ معدل الربح على الأصول للربع الأول نسبة 3.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ معدل الخسارة على الأصول (0.3%) أي بفارق تحسن في العائد قدره 3.8%، أما معدل العائد على حقوق الملكية (المساهمين) فقد بلغ خلال الربع الأول نسبة 5.6%، مقارنة بمعدل الخسارة على حقوق الملكية بلغ (0.5%) لذات الفترة من 2021، أي بفارق تحسن في العائد قدره 6.1%.