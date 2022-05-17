أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج «إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة» الموسم الثالث ضمن المشروع التنموي «صناع العمل» المدرج في برنامج العمل الحكومي بمحور تطوير رأس المال البشري بهدف تأهيل الشباب الكويتيين حديثي التخرج في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل لهم بعد تدريبهم وصقل قدراتهم.



وقال المدير العام للهيئة د.مشعل الربيع في كلمة ألقاها أمس قبل انطلاق الموسم الثالث إن البرنامج يعد مشروعا تدريبيا تتخلله دورات متخصصة نظرية وميدانية وفق جدول زمني مدته ثلاثة أشهر ويتضمن 50 متدربا ومتدربة.



وأضاف الربيع أن «إدارة المرافق» يهدف إلى تأهيل الشباب الكويتيين حديثي التخرج في التخصصات الهندسية وتوظيفهم في الشركات التي تهتم بمجال إدارة المرافق بعد اكتسابهم المهارات والقدرات المؤهلة لسوق العمل عن طريق تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة وإقامة الدورات التدريبية في إدارة المرافق، مشيرا إلى تأهيل المتدربين عبر استخدام أساليب علمية حديثة لإدارة المرافق والإشراف على التدريب من قبل اختصاصيين تكون مهمتهم اعتماد شهادات المتدربين في إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط.



وذكر أن «إدارة المرافق» يعد أحد المشاريع الفرعية ضمن مشروع «صناع العمل» المدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية 2021-2025 إذ يعمل على إعداد مشاريع متكاملة للشباب ضمن مجالات السياسة الوطنية للشباب والتي أقرها مجلس الوزراء والمكلفة بتنفيذها الهيئة العامة للشباب.