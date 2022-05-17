أسامة دياب



واصلت سفارة دولة الإمارات استقبال المعزين بوفاة الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، لليوم الثالث على التوالي، وقال نائب رئيس مجلس الامة أحمد الشحومي: نعزي انفسنا ونعزي الإمارات بوفاة الوالد القائد سمو الشيخ خليفة بن زايد، ونسأل الله للإمارات وأهلها دوام الامن والاستقرار بقيادتها الحكيمة ممثلة برئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد والشيوخ حكام الإمارات. وتقدم نائب وزير الخارجية السابق خالد الجارالله بخالص التعازي للاشقاء في دولة الإمارات وعلى رأسهم رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على روح الفقيد الشيخ خليفة بن زايد، وقال ان ذكراه ستبقى ماثلة امام اعين الجميع سواء في الإمارات الشقيقة او في دول الخليج او على المستوى العربي والدولي. واضاف: ونؤكد ان من تولى مواصلة المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ارتبط اسمه بكل الانجازات التي تحققت لدولة الإمارات، ونهنئ سموه واشقاءنا على توليه قيادة الإمارات الشقيقة مع دوام التوفيق والتقدم والنجاح.



من جهته، أكد د.عبدالله بشارة ان مجلس التعاون فقد زعامة مستنيرة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد الذي جمع التراث بالحداثة، وقيم الاجداد بالاستنارة، فكان وفيا لإرث الشيخ زايد ومستجيبا لدعوة العصرنة فانفتح للفضاء وصان التراث، وكان العالم غنيا بحضوره فقيرا بغيابه.



بدوره، ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ان الشعوب الخليجية والاسلامية فقدت قائدا، عرف عنه بعد النظر والحرص التام على ابناء الإمارات بشكل خاص والشعوب الخليجية بصورة عامة، وكانت له الايادي البيضاء التي انعكست على تطور النهضة في الإمارات والدول الخليجية الاخرى، داعيا الباري عز وجل ان يوفق سمو الشيخ محمد بن زايد لتكملة المسيرة التي بناها اخوه الشيخ خليفة.



واستذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني، مسيرة الفقيد الشيخ خليفة الحافلة بالعطاء على المستوى الخليجي والعربي والاسلامي والدولي، مقدما التعازي لقيادة وحكومة وشعب الإمارات.



وقدم أمين عام الملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس التعازي، مؤكدا ان الراحل الشيخ خليفة بن زايد سعى طوال حياته لتكريس مبادئ وقيم الحكم الرشيد التي سنها القائد الراحل الشيخ زايد، سائلا المولى ان يوفق رئيس دولة الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في السير على نهج المؤسسين. وقدم وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي على رأس وفدين منفصلين العزاء بوفاة الشيخ خليفة، مع الدعاء بالتوفيق لرئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.