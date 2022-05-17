حصل الفريق الكويتي التابع للهيئة العامة للشباب «Blue Tech Youth Valley» على المركز الأول في أولمبياد الوطن العربي للذكاء الاصطناعي «AIO 2022» المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الأنظمة المدمجة «إنترنت الأشياء» عن مشروع مستعمرة الكويت الذكية على سطح القمر «Blue Tech Lunar Base».



وقالت الهيئة العامة للشباب في بيان صحافي أمس إن هذا الحدث ينظم لأول مرة على مستوى الوطن العربي بين الجمعية العربية للروبوت ومركز «STEAM»، مشيرة إلى أنه يسلط الضوء على قضايا ومشاكل عربية وعالمية حيوية ويشجع الشباب العربي على الدراسة والبحث والاستقصاء ولتحويل الطاقات الشبابية إلى ابتكار حلول للمشاكل التي يواجهها الوطن العربي والعالم.



ولفتت إلى سعي الهيئة لاستثمار طاقات الشباب ضمن رؤية كويت جديدة 2035 عبر تمكينهم بعدد من المجالات التي تتسم بالابتكار العلمي والتكنولوجي ما يسهم في تعزيز وتطوير مهاراتهم في هذه المجالات التي تحتاج اليها البلاد، ومثل الفريق في الأولمبياد كل من الطالب عبدالرزاق القلاف والطالبة حوراء ميرزا تحت إشراف المدرب محمد الظفيري وتنافسوا مع 12 فريقا في مجال النظام المضمن.



وأوضحت أن هذا النظام هو نظام أجهزة كمبيوتر قائم على المعالجات الدقيقة مع برنامج مصمم لأداء وظيفة مخصصة إما كنظام مستقل أو كجزء من نظام كبير يوجد في قلب دائرة متكاملة مصممة لإجراء العمليات الحسابية للعمليات في الوقت الفعلي.



وبينت أن رؤيتها تكمن في «شباب شريك مبدع ومنتج في ريادة الكويت» وذلك عبر الربط بين الشباب والريادة من خلال برامجها التي تطرحها بشكل دوري للشباب.