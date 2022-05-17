عبدالعزيز الفضلي



انطلقت امس اختبارات ميزة الوطنية في المجالات الدراسية التالية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم لطلاب الصفين (الخامس/ التاسع والتي ينظمها المركز الوطني لتطوير التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية. وكشفت مصادر ميدانية مطلعة لـ«الأنباء» ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الطلبة على الاختبارات حيث ادى ما يقارب 24 ألف طالب وطالبة الاختبارات في 592 مدرسة بإشراف مراقبي الجودة ومتابعة الإدارات المدرسية والمشرفين على ميزة، مشيرة الى ان الأمور سارت على ما يرام ولم تواجه الطلبة او القائمين على الاختبارات اي مشاكل. واضافت انه تم اغلاق برنامج الاختبار الساعة الواحدة ظهرا، لافتة الى ان عدد الطلبة الذين قدموا اختبار اللغة العربية 7894 طالبا وطالبة واللغة الإنجليزية 4829 والرياضيات 4596 والعلوم 6779 طالب وطالبة.



هذا وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان جمعية المعلمين تعمل حاليا على اعداد مقترح تطالب فيه وزارة التربية الى ضرورة التعديل في التقويم الدراسي مشيرة الى انه من غير المقبول ان يتم تقليص العطلة الصيفية لتصل الى اقل من شهر ونصف لبعض المراحل التعليمية فهذا امر مرفوض.



وأوضحت المصادر ان جمعية المعلمين ستدعو التربية من خلال المقترح الى عدم التكرار في تعديل التقويم الدراسي بين فترة واخرى خلال العام الدراسي منوهة الى ضرورة ان يتم ذلك في اضيق الحدود وفي الحالات الطارئة فقط.



واضافت المصادر الى ان التعديل المستمر في التقويم يربك العملية التعليمية والخطة الدراسية ويشتت ايضا تركيز المعلمين والطلبة واولياء امورهم خاصة بالنسبة للمعلمين الوافدين الذين يحددون مواعيد سفرهم حسب التقويم.