حنان عبدالمعبود



استكمالا للحملة الموسعة للتوعية بالأمراض المزمنة وعوامل الاختطار المسببة، نظمت ادارة تعزيز الصحة أمس دورة تثقيفية للمثقفين والمثقفات بالإضافة الى مجموعة من الممرضين والممرضات، وأطباء الادارة نظرا لارتفاع نسبها. وقالت مديرة ادارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه أن الدورة تشمل عدة محاضرات تدور حول أهمية الوقاية من الأمراض المزمنة وتقليل عوامل الخطورة المسببة لها مثل التدخين، الخمول البدني، السمنة، والغذاء غير الصحي.



وأضافت البحوه في تصريح لـ «الأنباء»: شارك في الدورة أكثر من 70 مشاركا، اضافة الى المحاضرين من ادارة تعزيز الصحة، الذين قدموا تعريفا للأمراض المزمنة، لافتة إلى أن الدورة ستكون على مدى يومين.



وأشارت الى أن الدورة شملت عرضا لأهم مستجدات مرضى الدرن والربو وغيرهما، ومعرضا صحيا شاركت به عدة جهات وإدارات تابعة لوزارة الصحة منها إدارة التغذية والإطعام، إدارة خدمات العلاج الطبيعي، وحدة مكافحة الدرن وغيرها، لافتة الى أن ادارة تعزيز الصحة قدمت خلاله مجموعة من الافلام التوعوية.