التعيين لحملة مؤهلات التمريض خريجي الكويت.. واجتياز المقابلة والاختبار لمن مضى على تخرجه أكثر من عام

يستثنى من الاختبار التحريري من تمت إعادة تعيينه من الكويتيين ومن لديه خبرة سابقة بالوزارة والقطاعات الصحية الحكومية



عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة شروط وضوابط تعيين أفراد الهيئة التمريضية في الوزارة.



وجاء في الشروط التي تنشرها «الأنباء» أن يكون التعيين لحملة المؤهلات العلمية في مجال التمريض من خريجي الكويت بعد الحصول علي المؤهل مباشرة ويشترط لكل من مضى على تخرجه اكثر من عام اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.



وتضمنت الضوابط أن تكون أولوية التعيين للفئات من الحاصلين على المؤهلات العلمية من خارج الكويت في مجال التمريض من غير الكويتيين:



٭ أبناء الكويتيات من زوج غير الكويتي.



٭ المقيمين بصورة غير قانونية المستوفين للشروط المطلوبة من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.



٭ المقيمين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.



٭ المقيمين من مواليد الكويت والحاصلين على مؤهل جامعي في التمريض.



ومن الضوابط الواجب توافرها للتعيين المحلي:



٭ الحصول علي مؤهل بكالوريوس أو دبلوم في مجال التمريض بتقدير عام لا يقل عن جيد.



٭ ألا تقل الخبرة عن سنتين للحاصلين على بكالوريوس تمريض و3 سنوات للحاصلين على دبلوم تمريض ويستثني من ذلك الفئات سابقة الذكر.



٭ ألا يزيد العمر عن 45 عاما ويستثنى من ذلك اعادة التعيين بشرط موافقة مدير ادارة الخدمات التمريضية والوكيل المختص.



٭ يشترط في إعادة التعيين أن يكون حاصلا على تقدير امتياز في آخر تقييم وألا يكون سبب نهاية الخدمة فصلا تأديبيا.



٭ اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.



٭ أن يكون لدى المتقدم إقامة سارية وقابلة للتحويل حسب النظم المعمول بها.



واستثنت الضوابط من الاختبار التحريري كلا من: اعادة تعيين افراد الهيئة التمريضية الكويتيين، ومن لدية خبرة سابقة بالوزارة والقطاعات الصحية الحكومية بالكويت ما لم يمض عام على تاريخ نهاية الخدمة.



التعاقد المحلي



واشارت الضوابط الى ان نظام التعاقد المحلي يكون عن طريق:



٭ الاعلان عن الوظائف الشاغرة لأفراد الهيئة التمريضية من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة موضحا فيه الشروط اللازمة للتعيين والمستندات المطلوب ارفاقها.



طلب التعيين ومدة تلقي الطلبات



٭ يتم تقديم طلبات التعيين من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي او البريد الالكتروني الخاص بطلبات التعيين لوزارة الصحة.



٭ الحصول على التنازل أو موافقة من الهيئة العامة للقوى العاملة على تحويل الاقامة بعد اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري وذلك لاستكمال اجراءات التعيين.



التعاقد الخارجي



وعن نظام التعاقد الخارجي نوهت الضوابط الى أن يكون نظام التعاقد الخارجي على بند الاستعانة بصفة مؤقتة حسب النظم المتبعة وحسب مذكرات التفاهم وتستكمل إجراءات التعيين خلال تلك الفترة.



وأوضح القرار أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التعيين هي:



٭ صورة من الهوية الشخصية، السيرة الذاتية، ترجمة الشهادات العلمية اما باللغة العربية أو الإنجليزية من احد المكاتب المعتمدة، صورة طبق الأصل من المؤهلات العلمية.



٭ صورة من المواد وعدد الساعات للمنهج العلمي للتمريض، صورة طبق الأصل من شهادات الخبرة، صورتان مقاس 4 6x.



أما المستندات المطلوبة لاستكمال اجراءات التعيين بعد اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري:



٭ صورة طبق الأصل من المؤهلات العلمية على الا يقل التقدير العام عن جيد مصدقة من الجهات الرسمية.



٭ صورة من المواد وعدد الساعات للمنهج العلمي للتمريض مصدقة من الجهات الرسمية.



٭ صورة طبق الأصل من شهادات الخبرة مصدقة من الجهات الرسمية.



٭ صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة مصدقة من الجهات الرسمية



٭ صورة طبق الأصل من ترخيص مزاولة المهنة لمن لديه سابق خبرة.



٭ صورة من جواز السفر او الهوية الشخصية.



٭ 4 صورة مقاس 4×6.



٭ صورة من شهادة دورة دعم الحياة الأساسي (BLS).