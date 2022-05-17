حنان عبدالمعبود



نظمت الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية حملة شاملة للتوعية ضد مخاطر السمنة وذلك بالتزامن مع الارتفاع المتزايد لمعدلات السمنة عالميا وإقليميا، وذلك في جميع المحافظات برعاية مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.دينا الضبيب وبالتعاون مع لجنة برنامج رعاية مرضى السكر والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والكشف المبكر للسرطانات التابع للرعاية الصحية الأولية.



وقالت د.دينا الضبيب إن الحملة انطلقت أمس الاثنين وتستمر لمدة خمسة أسابيع موزعة على 25 مركزا للرعاية الصحية الأولية، حيث يتم خلالها فحص معدل كتلة الجسم، ونسبة السكر بالدم، ومعدل السكر التجسسي «التراكمي» وقياس ضغط الدم ومحيط الخصر للزائرين الراغبين في ذلك.



وأضافت الضبيب أن الحملة تهدف نشر الوعي عن مخاطر السمنة، وكيفية الوقاية منها بالطرق المثالية، عن طريق إخصائيين تغذية، وبواسطة الطاقم الطبي في مراكز الرعاية الأولية، مبينة أن الحملة تحمل شعار «السمنة مرض.. لا تواجهه لوحدك.. استشر طبيبك».