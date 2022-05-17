ليلى الشافعي

بالتعاون مع الأمانة العامة وفي إطار ما تقدمه الأمانة من دعم دائم للعمل الخيري، نفذت جمعية بصائر الخيرية مشروع مصرف الكسوة 2021 لإعانة الأسر المتعففة والفقراء والمحتاجين في الكويت.



وقد صرح مدير عام الجمعية عماد الشطي بأن مشروع مصرف الكسوة مشروع خيري متميز يوفر للأسر المتعففة والفقراء احتياجاتهم من الملابس بهدف إسعادهم وإدخال البهجة والسرور عليهم وكفايتهم.



وأشار إلى أن الجمعية عادة ما تطلق حملة الكسوة سنويا رحمة بأهل الحاجة من الأسر المتعففة والفقراء وتيسيرا عليهم بسبب أزمة جائحة كورونا التي ضيقت على كثير من الأسر، لافتا الى أن الجمعية عمدت إلى تنفيذ المشروع للأسر المتعففة وأهل الحاجة لرفع الضرر عنهم، وقال: هذه الظروف الاستثنائية تتطلب التكافل مع الآخرين، خاصة تلك الفئات التي تستحق إدخال الفرح والسرور عليها في ظل ما نعيشه من أزمات.



وثمنت الجمعية جهود الأمانة العامة للأوقاف الذين لا يدخرون جهدا في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة لتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدا أن الجمعية حريصة على المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته بمختلف المجالات وتشارك منذ نشأتها في الجهود الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع.