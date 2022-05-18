بيروت ـ منصور شعبان



أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ان «لدينا التكتل الاكبر في المجلس النيابي، وان الاهم من الانتصار في الانتخابات النيابيــــة، الانتصــار الفعلي يكون في مشروع بناء الدولة والاصلاح الحقيقي»، وقال: «ولا يحسبنا احد على اي محور في الداخل والخارج، فنحن نستطيع ان نكون صلة وصل بما يحقق مصلحة لبنان».



ودعا في الاحتفال الذي تم تنظيمه بعد إعلان نتائج الانتخابات: «التغييريين في المجلس النيابي إلى ان يطلعوا على ما أنجزه التيار الوطني الحر في المجلس، وأؤكد لكم أنهم بعد ذلك سيريدون العمل معنا».



وأضاف: «الكثيرون كانوا ينتظرون أن نعلن فشلنا ووفاتنا بعد الانتخابات لكننا «كنا وبقينا»، والانتخابات هي وسيلة لنجدد ثقة الناس فينا ونبني البلد ومستعدون للعمل مع الجميع».



ولفت الى أن «خبرية «التكنوقراط» في الحكومة «باي باي» فهناك شرعية شعبية يجب الاعتراف بها بغض النظر اين سنكون».