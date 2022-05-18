زار سفير المملكة العربية السعودية في بيروت د.وليد البخاري يرافقه المستشار الديني عبدالرحمن العضيمي صباح امس مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في دارته بالجية، في حضور قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو، حيث كانت جولة أفق حول الأوضاع العامة.



وقد شكر المفتي الجوزو السفير البخاري خلال الزيارة الودية، والمملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، مؤكدا على دورها، وانها على الدوام راعية التضامن بين العرب واللبنانيين، والحريصة على وحدتهم وتعاونهم، وتم التطرق إلى كيفية حفظ هذه الوحدة وتمتينها بما فيه خير لبنان ورفاهه.