بيروت ـ أحمد عز الدين



دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى طي صفحة الخطاب الانتخابي المتوتر جانبا، وأن تشكل نتائج الانتخابات النيابية مدخلا لحوار حول قانون جديد للانتخابات وخطة اقتصادية تحمي حقوق المودعين، ووقف الهدر، وتنفيذ الاستحقاقات في موعدها لمنع اغراق البلد في الفراغ.



كلام الرئيس بري جاء في كلمة شكر فيها الناخبين، وكل من ساهم في انجاح الانتخابات، مشيرا الى ان لبنان أعرق ديمقراطية في العالم، وان حجم الاهتمام الدولي بها اوحى انهم سينتخبون نوابا لكل برلمانات العالم.



وقال لتكن نتائج الانتخابات محطة نلقي فيها الخطاب الانتخابي المتوتر جانبا، ولتهدأ الرؤوس الحامية، ونقتنع بأننا أبناء وطن واحد وجرحنا واحد وأزماتنا عابرة للطوائف، ولتكن نتائج الانتخابات مناسبة ليؤكد الجميع الاستعداد للحوار حول العناوين التالية:



ـ نبذ خطاب الكراهية تصنيف المواطنين.



ـ الدعوة بعد انتهاء المجلس النيابي الجديد من تشكيل مطبخه بانتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب واللجان بالشراكة، لحوار حول دفن هذا القانون المسيء للوحدة وآن الأوان لوضع قانون غير طائفي، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، ووضـــع «الكوتـــا النسائية» وتشكيل مجلس الشيوخ.



ـ استقلال القضاء.



ـ الانتقـــال الى الدولـــة المدنية.



اقرار كل القوانين التي من شأنها وقف الهدر وتنفيذ القوانين الصادرة بهذا الشأن وتنفيذ كل الاستحقاقات في موعدها وقطع الطريق على محاولة لاغراق البلد في اي فراغ.



وختم بالتأكيد باسم «الثنائــــي الشيــعي» على حقوق لبنان في البر والبحر واعتبارها استحقاقا دائما وهو حق لن نتنازل عن جزء منه وغير قابل للمساومة والتجربة.