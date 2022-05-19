باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «CITRA» أن تطبيق تيك توك يتصدر تطبيقات البث الأعلى استخداما في الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، يليه تطبيق يوتيوب فيما حل في المرتبة الثالثة تطبيق نتفليكس، يليه تطبيق تويتش، فيما حل تطبيق تويتر فيديو في المرتبة الخامسة، ثم منصة شاهد وامازون فيديو وديلي موشن وفيديوهات فيسبوك.



وأضافت الاحصائية أن فيسبوك تصدر منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما خلال نفس الفترة من 2022 يليه تطبيق تمبلر، بينما حل ثالثا تويتر، بينما جاء في المرتبتين الرابعة والخامسة كلا من تطبيقي اودنوكلاسينكي، وانستغرام على التوالي.



وفيما يتعلق بتطبيقات الألعاب الإلكترونية الأكثر استخداما، لفتت الاحصائية الى أن تطبيق لعبة blizzard games تصدر التطبيقات الأكثر استخداما، يليه valves steam service بينما حل ثالثا تطبيق شبكة بلايستيشن.