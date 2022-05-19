محمود عيسى



مددت الكويت الأجل النهائي لتقديم العطاءات فيما يتعلق بمجموعة واسعة من مناقصات المشاريع في القطاع النفطي خلال هذا العام. ومن بين هذه المشاريع ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت مددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات المتعلقة بمناقصة عقد لتقديم خدمات الصيانة لمنشآت الإنتاج في شمال البلاد الى 19 يونيو المقبل بعد أن انتهى الأجل السابق في 17 مايو الجاري، وذلك وفقا لما جاء في بيان صادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة. كما أرجأت الشركة أيضا الموعد الذي انتهى في 17 مايو لتقديم العطاءات لتوريد القوى العاملة الطبية المساعدة في المستشفى الذي تديره بالقرب من مصفاة ميناء الأحمدي حتى 14 يونيو المقبل.



وعلى صعيد ذي صلة، فقد أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تأجيل موعد جديد لتقديم العطاءات بعد ان انتهى الموعد السابق في 10 مايو بشأن مناقصة توريد محفزات التكرير في قطاع النفط والغاز. وقد حددت 7 يونيو موعدا جديدا لتقديم العطاءات لتوريد المواد المحفزة الجديدة بالاضافة للتخلص من المواد المحفزة القديمة الخاصة ببعض وحدات إزالة الكبريت التابعة للشركة.



وقالت المجلة إن قطاع النفط والغاز في الكويت يواجه العديد من التحديات، وقد شهد خلال الآونة الاخيرة تأجيل مجموعة واسعة من المناقصات.