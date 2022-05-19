شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، في معرض الفرص الوظيفية لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، وخلال معرض الفرص الوظيفية في جامعة AUM الذي أقيم من 8 مايو الى 12 مايو، قامت stc من خلال جناحيها الافتراضي والشخصي في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها ورحب أعضاء من فريق التوظيف في stc بالطلاب والخريجين في جناح الشركة المخصص.

وأتيحت الفرصة لزوار جناح stc لمعرفة المزيد حول عمل شركة الاتصالات الرائدة، بالإضافة إلى المجالات والمهن المختلفة المتاحة حاليا.

كما أجرى أعضاء فريق التوظيف مقابلات فورية وزودوا الخريجين بالخطوات اللازمة لتقديم سيرهم الذاتية والحصول على فرصة لبدء مشوارهم المهني في stc.



وفي بيان لها، أوضحت stc أن مشاركتها في معرض التوظيف يدعم بقوة التزامها المستمر باستقطاب وتوظيف الكفاءات الكويتية. وتتماشى هذه المبادرة مع سعي stc إلى تمكين جيل الشباب من خلال مختلف جوانب حياتهم داخل المجتمع.

حيث نفذت stc استراتيجيات مختلفة لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك المشاركة في معارض التوظيف، وتنظيم الدورات التدريبية الداخلية، ورعاية المبادرات التي تهدف إلى تثقيف جيل الشباب وإعداده لمهنهم المستقبلية.



وفي إطار التزامنا بدعم برنامج العمالة الكويتية الذي يهدف إلى زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، قامت stc بوضع برنامج إحلال العمالة الكويتية كإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجيتها في مجال الموارد البشرية، حيث بلغت القوى العاملة الكويتية في stc نسبة 63% من إجمالي موظفي الشركة وذلك في نهاية عام 2021.



وعقب مشاركتها في معرض AUM الوظيفي، تم تكريم stc من قبل الجامعة لدورها النشط باعتبارها من شركات القطاع الخاص الرائدة، لاسيما على خلفية دعمها المتواصل للطلاب والخريجين.