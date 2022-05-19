شريف حمدي



مع استمرار الإقبال على الأسهم القيادية لليوم الثاني على التوالي، واصلت مؤشرات ومتغيرات البورصة ارتفاعاتها الجماعية، وخاصة القيمة السوقية التي أضافت بنهاية جلسة امس مكاسب بنحو 854 مليون دينار ليصل إجمالي مكاسب الجلستين الأخيرتين 1.4 مليار دينار بنسبة ارتفاع 3%، لتعوض القيمة السوقية لبورصة الكويت جزءا من خسائرها خلال فترة التصحيح وتصل لـ 46.874 مليار دينار بنهاية جلسة أمس.



وبدا جليا منذ افتتاح الجلسة ان شهية المتعاملين مفتوحة لمواصلة الشراء، وشجعهم على ذلك التراجع اللافت في المستويات السعرية خلال الفترة الماضية خاصة للأسهم القيادية التي تحظى بإقبال لافت من مختلف شرائح المتعاملين، وسط توقعات بالتوسع الشرائي خلال الجلسات المقبلة خاصة مع تحسن النتائج المالية للشركات المعلنة للربع الأول من العام الحالي.



ويدعم أداء البورصة الإيجابي في الوقت الراهن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لمستوى 120 دولارا للبرميل، الأمر الذي يعزز الأنشطة الاقتصادية بالبلاد ومن ثم ينعكس على مجمل أداء سوق الأسهم.



واستمر تراجع مستوى السيولة في جلسة أمس لتنخفض عن مستوى 100 مليون دينار، إذ بلغت السيولة امس 96.6 مليون دينار تراجعا من 103.8 ملايين دينار أول من امس بنسبة تراجع 7%.



واستمر تركز السيولة حول الأسهم القيادية مع عودة الزخم الشرائي للسوق، وتصدرها بيتك بـ 21.5 مليون دينار وارتفع السهم بـ 2.1%، تلاه سهم الوطني بـ 10.5 ملايين دينار وارتفاع بنسبة 2.4%، تلاه سهم أجيليتي بـ10.3 ملايين دينار وارتفاع بـ 4%، تلاه سهم الخليج بسيولة 8.2 ملايين دينار واستقرار في السعر، ثم سهم زين بسيولة 6.7 ملايين دينار وارتفاع بنسبة 2.6%.



فيما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 3.5% بتداول 261 مليون سهم ارتفاعا من 252 مليون سهم أول من امس، وتصدر الأسهم الأكثر تداولا سهم بيتك بـ 23.5 مليون سهم، وبذلك يكون السهم تصدر من حيث الأكثر استحواذا على السيولة والأكثر تداولا لليوم الثاني على التوالي.



وارتفعت أسعار 83 سهما مقابل ارتفاع 79 سهما أول من امس، وتراجعت قيمة 37 سهما، واستقرت أسعار 12 سهما، ولم يجر التداول على 27 سهما، وتشكل الأسهم التي ارتفعت أسعارها 52.2% من إجمالي الأسهم المدرجة.



قطاعيا، ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات تصدرها قطاع العقار بـ 3.2%، وتراجعت مؤشرات قطاعين تصدرها خدمات استهلاكية بـ 0.05%.



وبنهاية جلسة تعاملات امس، حققت المؤشرات ارتفاعات جماعية بنسبة 2.1% لمؤشر السوق الأول بإضافة 183 نقطة مكاسب ليصل إلى 8822 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9% مضيفا 54.2 نقطة ليصل إلى 6110 نقاط، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% بمكاسب 144 نقطة ليصل إلى 7937 نقطة.