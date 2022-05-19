أدعو الناخبين والناخبات إلى المشاركة في الانتخابات يوم السبت المقبل

أقام مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات المجلس البلدي المحامي أحمد المسيطير «مشرف، بيان، الخالدية، قرطبة، اليرموك، العديلية، السرة، الجابرية» مساء أمس الأربعاء مأدبة عشاء في منطقة مشرف على شرف أبناء الدائرة بحضور حشد كبير من المواطنين والذين اكدوا دعمهم للمسيطير لتمثيل المنطقة وتنفيذ برنامجه الطموح في القضايا الاسكانية وتطوير المخطط الهيكلي وإشراك الشباب في هذه الخطوات.

وأكد المسيطير أن مكانة المجلس البلدي لا تقل أهمية عن مجلس الأمة في خدمة المواطنين، وتلمس احتياجاتهم ضمن مسؤوليات محددة ورسم للسياسات ووضع الخطط واعتماد تقارير المشروعات العمرانية والبيئية والصحية وتوفير الميزانيات اللازمة والإسراع بتوزيع الأراضي لرفع المعاناة عن المواطنين أصحاب الطلبات.

ودعا المسيطير الناخبين والناخبات بالمشاركة في العملية الديموقراطية يوم السبت المقبل، مجددا التأكيد على انه سيبذل كل ما بوسعه لخدمة أبناء الدائرة واستكمال المرافق والسعي نحو تنفيذ المشاريع الاسكانية المعطلة، مشددا على أهمية تبني المشاريع التنموية الجديدة وتطوير الخدمات الموجودة حاليا باعتبارها مطلبا مهما وكذلك العمل لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة في الدائرة وتذليل جميع العقبات وتوفير الميزانيات اللازمة والإسراع بتوزيع الأراضي الاسكانية الجديدة على مستحقيها من اجل رفع المعاناة عن المواطنين أصحاب الطلبات.

وجدد التأكيد على أن تجاهل القضية الإسكانية أمر مرفوض ومن واجبنا في المجلس البلدي تحرير المزيد من الأراضي من أجل استقرار المجتمع لاسيما ان القضية الاسكانية ممتدة ووصول عدد الطلبات إلى 94 ألف طلب رغم توافر الأراضي القابلة للسكن والتي تبلغ 85% ؜من مساحة الدولة وهو ما يستلزم إرادة وعزما على إنهاء مشكلة الإسكان، مشددا على أن المتاجرة بأهم حاجات الأسرة الأساسية وهي السكن أمر مرفوض.