1 - «لا إله إلا الله» تحرم الدم والمال، قال صلى الله عليه وسلم: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله، حرُم ماله ودمه، وحسابه على الله»، رواه مسلم.



2 - «لا إله إلا الله» أثقل ما في الميزان، قال صلى الله عليه وسلم: «يُصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل منها مد البصر، يقال: أتنكر من هذا؟ فيقول: لا يا رب، فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول: لا، فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لأظلم اليوم، فيُخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقُلت البطاقة»، رواه الترمذي، وأحمد، وابن ماجه، وسنده صحيح.



3 - «لا إله إلا الله» توجب الشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه» رواه البخاري.



4 - «لا إله إلا الله» لا يعدلها شيء، قال صلى الله عليه وسلم: «قال موسى: يا رب، علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، قال: يا موسى، قال: لا إله إلا الله، قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا، قال: قل: لا إله إلا أنت، فقال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به، قال: يا موسى، لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله»، ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح، وابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص، وضعّفه الألباني - رحمه الله - فيها.