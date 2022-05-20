أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية عددا من الكتب الجديدة في مجال الثقافة الصحية وهي: «البكتيريا النافعة وصحة الإنسان» الذي كتبه أ.د.لؤي محمود اللبان. يتضمن الكتاب معلومات مهمة عن البكتيريا النافعة التي قد تسمى أيضا بالمحفزات الحيوية، أو البروبيوتيك، وهي أحياء دقيقة حية وغير ضارة، وتعتبر مكونا أساسيا من مكونات المناعة الطبيعية في جسم الإنسان. ويبين الكتاب أن الميكروبيوم البشري يعد مصدرا للتنوع الوراثي، حيث لا يوجد شخصان يمتلكان الميكروبيوم نفسه.

أما الكتاب الثاني فهو: «الداء البطني والجلوتين»، وقد قام بكتابته د.عبدالرزاق سري السباعي. يتضمن الكتاب معلومات مهمة عن الداء البطني الذي يعد أحد أمراض الجهاز الهضمي الذي يحدث نتيجة التعرض لمادة الجلوتين الموجودة في الأطعمة التي تحتوي على القمح أو الشعير من مثل: الخبز، والمعكرونة، والبسكويت، وحبوب الشوفان. فعند تناول شخص مصاب بالداء البطني أطعمة تحتوي على هذه المادة يقوم جهاز المناعة بمهاجمة أنسجة الأمعاء الدقيقة، مما يسبب ضررا لبطانة الأمعاء، ويجعلها غير قادرة على امتصاص بعض العناصر الغذائية، ويؤدي سوء امتصاص هذه الأطعمة إلى حدوث نقص في الڤيتامينات الضرورية لبناء الجسم، وعمل الدماغ، والجهاز العصبي، والعظام، والكبد، وأعضاء أساسية أخرى.