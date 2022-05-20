أشاد وزير الصحة د.خالد السعيد بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم مختلف الجهات التي تتعامل مع المصادر المشعة بمختلف المجالات الطبية والصناعية والبحث العلمي لضمان الاستخدام الأمثل للمصادر المشعة وحماية العاملين وعموم الجمهور من التعرضات الإشعاعية غير المبررة وحماية البيئة من التلوث الإشعاعي.



جاء ذلك في كلمة للوزير السعيد خلال اجتماعه أمس الأول مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة نائب المدير العام ورئيس إدارة العلوم والتطبيقات النووية نجاة خاطر، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف وعدد من الجهات المعنية بالوزارة.



وأبدى استعداد الوزارة للتعاون مع الوكالة «وبهذا الشأن تم تحديد الجهة المسؤولة من الوزارة للمشاركة في مبادرة «زودياك» كذلك تحديد الجهة المشاركة في مشروع علاج الأمراض السرطانية» مؤكدا أهمية التعاون مع مختلف الجهات المعنية في البلاد.



بدورها، أبدت خاطر استعداد الوكالة الدائم لدعم دول العالم وخصوصا الكويت في كل المجالات التي تراها الدولة، موضحة أن الوكالة مهتمة حاليا بموضوعين هما مبادرة (زودياك) المعنية بالعمل المتكامل للأمراض الحيوانية لمساعدة البلدان على منع الأوبئة التي تسببها البكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات التي تنشأ في الحيوان ويمكن أن تنتقل للبشر.



وأشارت إلى أن وكالة الطاقة الذرية الدولية مهتمة أيضا بالأمراض السرطانية وطرق علاجها والوقاية منها.