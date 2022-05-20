حنان عبدالمعبود



قال رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية، رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى الجهراء، ورئيس كلية الجلد في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) د.محمد العتيبي إن «اللوبس» هو مرض مناعي مزمن غير معد، وأن للمرض الكثير من المسميات منها «الذئبة، الذئبة الحمراء، الذئبة حمامية، ومرض الذئبة الجلدية».



وذكر أن الخلايا المناعية تهاجم أنسجة الجسم الطبيعية وتتسبب بتلف الأعضاء الداخلية مثل الكلى والمفاصل والجلد، مشيرا إلى أنه يصيب النساء أكثر من الرجال خاصة من عمر 15 إلى 45 عاما.



وأشار العتيبي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» نظمته رابطة أطباء الجلد في «الأفنيوز» للتوعية بهذا المرض، إلى أن ما يقارب من ثلثي الأشخاص المصابين بمرض «اللوبس» أو الذئبة يصابون بنوع من الأمراض الجلدية، يمكن أن يتسبب في حدوث طفح جلدي يظهر معظمه في المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه والأذنين والرقبة والذراعين والساقين، مضيفا أن 40 إلى 70% من المصابين بهذا المرض يزداد مرضهم سوءا بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس أو الضوء الاصطناعي.



وذكر أن «اللوبس» او «الذئبة» قد يظهر على شكل مناطق حمراء متقشرة من الجلد، يمكن أن تكون مستديرة، مثل عملة معدنية أو طفح جلدي يمتد عبر الخدين وفوق جسر الأنف (طفح الفراشة)، كما يمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم، ولكنه يتطور بشكل أكثر شيوعا في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس.



وعن سبل تشخيص هذا المرض، أوضح العتيبي أنه لا يوجد اختبار معين لتشخيص مرض «اللوبس» بسبب اختلاف الأعراض بين شخص وآخر، إلا أن هناك أمورا تساعد في التشخيص منها التاريخ الطبي والعائلي، والأعراض الحالية، مع أخذ خزعة من الجلد، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية واختبارات أخرى منها الأشعة السينية.



وفيما يختص بالعلاج، قال العتيبي انه لا يوجد علاج دائم لمرض «اللوبس» لكن المريض يحتاج إلى تغيير نمط الحياة، واستخدام أدوية معينة خاصة لعلاج المرض ممكن أن تساعد في السيطرة عليه، والتي تشمل مسكنات الألم، الأدوية المثبطة للمناعة، الكورتيزون، وأدوية حديثة كالأدوية البيولوجية.



واختتم العتيبي ناصحا المرضى بالحرص على تناول غذاء صحي ومتوازن، وأخذ قسط كاف من الراحة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحد من الإجهاد ومحاولة استخدام تقنيات الاسترخاء، مع استخدم واق من شمس، وارتداء قبعة للحماية منها، وتجنب الجلوس في ضوء الشمس المباشر، والتوقف عن التدخين.