اختتمت الجامعة الأسترالية فعالية يوم الصحة كجزء من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية المتبعة، حرصا منها على تعزيز خيارات نمط الحياة الصحية لطلابها وموظفيها وعوائلهم والمجتمع ككل، وقد سلطت الفعالية الضوء على مواضيع تخص اتباع «نمط الحياة الصحي» من خلال تنظيم نشاطات وندوات تهتم بالموضوع. وتعد هذه الفعالية الهادفة من تنظيم قسم الصحة والسلامة في الجامعة موعد سنوي لتوعية الجميع على أهمية الصحة النفسية والبدنية للفرد. ولهذه السنة شملت الفعالية عروض مسرحية ومسابقات للمواهب وألعاب ترفيهية وتوعوية، إلى جانب العديد من الأجنحة والأنشطة المتنوعة المقامة من قبل طلاب كلية إدارة الأعمال بالجامعة وذلك لإعطائهم خبرة عملية في تنظيم الفعاليات. وقالت مدير قسم الصحة والسلامة في الجامعة الأسترالية، مريم المراغي أن التأثير الصحي للجائحة على المجتمع في العامين السابقين قد استدعى من أسرة الجامعة أن تقوم بدورها بتسليط الضوء على كيفية المضي قدما والنمو من الجائحة لمستقبل صحي أفضل.



وفي سياق كلمتها، قالت المراغي ان منظمة الصحة العالمية عرفت الصحة أنها حالة من السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية الكاملة وليست فقط غياب المرض أو العجز، فنحن كجامعة نحمل هذا التعريف كمعيار لتعزيز وتنمية الثقافة الصحية لمجتمعنا.