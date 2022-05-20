أعلن رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله محمد سعيدان العازمي أنه ترأس وفدا من الاتحاد والتقى مدير عام الهيئة أ.د.جاسم الأنصاري، وبحضور نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.حسن الفجام، ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د.جاسم الاستاد، وعميد التسجيل والقبول د.مشعل المنصوري، وحضور عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر، ومساعد العميد د.سلمان حاجي، ومدير الإدارة المالية بالهيئة د.عبدالوهاب السرحان.



وقال العازمي ان الاتحاد ناقش خلال الاجتماع أسباب تأخر صرف مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق، وقد أعرب الاتحاد عن استيائه من هذا التأخير غير المبرر، وأن هذه المكافآت لابد من صرفها في مواعيدها المحددة لتشجع الطلبة على التفوق وكذلك تشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات النادرة التي تعاني عزوف الطلبة عن الالتحاق بها نظرا لصعوبة دراستها.



وأوضح العازمي أن الاتحاد تلقى وعدا من إدارة الهيئة ببدء عملية الصرف تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد أعلن عن تنظيم اعتصام طلابي صباح الأحد 22 الجاري، وبناء على نتائج الاجتماع فسوف يتم تعليق الاعتصام لإعطاء فرصة للهيئة للانتهاء من إجراءات الصرف، وفي حال تقاعسها وعدم الوفاء بوعدها فسوف يتم تحديد موعد جديد للاعتصام والبدء في التصعيد حفاظا على حقوق الطلبة.