استقبل مدير جامعة الكويت د.يوسف محمد الرومي وفدا من مؤسسة معهد الملك سيونج من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة آن هيه شين، ومساعد مدير فريق الدعم بالمعهد السيدة لي سنغ يون، والرئيس العام لمركز الأعمال الكوري هون شانج سوك، وملحق للشؤون القنصلية في سفارة جمهورية كوريا سونغ منسانغن، بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.علي أحمد عبدالله، ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية - للتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي لعقد مباحثات حول إنشاء مركز لتدريس اللغة الكورية في جامعة الكويت.



في هذا الصدد، رحب مدير الجامعة أ.د.يوسف الرومي بالوفد الكوري وأبدى استعداد جامعة الكويت لإنشاء مركز لتعليم اللغة الكورية، مشيرا إلى أن الجامعة تعتزم توقيع اتفاقية تعاون مع السفارة الكورية بهذا الخصوص، متطلعا إلى إنشاء المركز في أسرع وقت ممكن.



وأفاد أ.د.الرومي بأنه سيتم الاتفاق مع كلية الآداب بشأن المحتوى الأكاديمي للمركز، متمنيا التوفيق لمركز اللغة الكورية ومتطلعا للمزيد من التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية.



من جانبها، رحبت لي سنغ يون بالحضور وذكرت أن معهد الملك افتتح 234 معهدا في 82 دولة لنشر تعلم اللغة الكورية في كل أنحاء العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط افتتح معهد الملك 11 معهدا في 7 دول، ويقوم المعهد بإرسال معلمين مؤهلين يحترمون عادات وتقاليد وخصوصية كل منطقة في العالم. موضحة الاهتمام الكبير لدى جمهورية كوريا بالتعاون المستمر مع جامعة الكويت.



من جانبه، ذكر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.علي أحمد عبدالله أن الفكرة والمبادرة جديرة بالاهتمام، مؤكدا أن قطاع الشؤون العلمية على أتم الاستعداد لعمل الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية بين كوريا وجامعة الكويت، مبديا رغبته في الاطلاع على البرامج المطروحة في المعاهد القائمة للاستفادة من التجربة.



بدوره، أعرب مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي عن سعادته باهتمام مؤسسة معهد الملك سيونج بالتباحث لإنشاء مركز لتعليم اللغة الكورية في جامعة الكويت، مرحبا بهذه الفكرة مع مراعاة العادات والتقاليد في الشرق الأوسط وتحديدا في الكويت عند نقل اللغة أو الثقافة الكورية لتطوير هذا التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية.