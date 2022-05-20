تتمتع قردة الشمبانزي بقدرة استثنائية على إنتاج أصوات معقدة، مع ما يقرب من 400 تسلسل متمايز حدده فريق علمي خلص أعضاؤه إلى وجود نظام اتصال متطور لدى هذه الرئيسيات التي تصنف أقرب الكائنات إلى البشر.

وقال الاختصاصي في علم الأحياء التطوري سيدريك جيرار بوتوز، المعد الرئيسي للدراسة التي نشرت أخيرا في مجلة «نيتشر كومونيكيشنز بايولوجي»، إنه لا يمكن اعتبار أن هذه القردة «تتمتع بالقدرة على الكلام إذا ما كانت اللغة البشرية مرجعا لنا».



غير أن الدراسة خلصت إلى أن الشمبانزي لديها قدرة غير عادية على الجمع بين نطاق محدود من الصرخات يتألف من «اثني عشر صوتا بسيطا» بحسب الباحث، فيما لا يقل عن 390 تسلسلا منفصلا.



ولدى هذه الحيوانات ما يشبه التركيب اللغوي الذي يربط صوتين إلى عشرة أصوات، ولايزال معناها بحاجة إلى توضيح. وقد يكون القرد طور قدرة على ربط الأصوات بطرق مختلفة لتعطي معاني مختلفة.