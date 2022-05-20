قال الممثل الأميركي الشهير جوني ديب، في شهادة أمام محكمة بولاية فيرجينيا، إنه لم يضرب زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد مطلقا، مفندا اتهاماتها في دعوى تشهير لتصحيح صورته أمام الجمهور ولدعم طفليه.

وتحدث ديب بهدوء وبطء لما يقرب من 3 ساعات، وقال في قاعة المحكمة أمام الفريق القانوني لهيرد، إنه أصيب «بصدمة كاملة» منذ نحو 6 سنوات عندما «أطلقت هيرد مزاعم بشعة ومقلقة» بأنه أصبح عنيفا أثناء علاقتهما.

وأضاف ديب «لم أصل أبدا إلى مرحلة ضرب السيدة هيرد بأي شكل من الأشكال، ولم أضرب أي امرأة في حياتي».

وقال ديب، البالغ من العمر 58 عاما، إن هيرد (35 عاما) شوهت سمعته عندما كتبت مقال رأي في ديسمبر 2018 بصحيفة الـ«واشنطن بوست» عن كونها ناجية من العنف المنزلي. ورفع دعوى قضائية، تطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار، على هيرد في عام 2018.