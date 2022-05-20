أظهرت لقطات مصورة لحظة اقتراب مركبة فضائية تدور حول الشمس لمسافة قريبة جدا في مقطع نادر تفاصيل لظواهر تحدث على الشمس لم تر من قبل، وفقا لموقع «Science alert».

ودخلت المركبة المدارية الشمسية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية المنطقة المعروفة باسم «الحضيض الشمسي»، وهي أقرب نقطة يمكن الوصول لها للشمس، في 26 مارس الماضي. وعند هذا القرب، وصلت درجات الحرارة إلى نحو 500 درجة مئوية (930 درجة فهرنهايت).



وقال الموقع المتخصص إن المركبة الفضائية صورت الشمس كما لم نرها من قبل، بما في ذلك إظهارها لميزة رائعة وغامضة تسمى «الحاجز القنفذي»، ومناظر تفصيلية للأقطاب الشمسية المخفية عادة.