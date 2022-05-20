قرر رئيس النيجر، محمد بازوم منع وزرائه من الزواج بزوجة ثانية، ملوحا بالإقالة حال اختار أحدهم تعدد الزوجات.



وأعلن بازوم، قراره أمام تجمع نسائي، ملمحا بأن «قراره قد لا يرضي الجميع»، مشيرا إلى أن «تعدد الزوجات أمر سيئ.. أولئك الذين سيجادلوننا، يقولون إن ديننا هو الذي قال ذلك».



وبحسب مراقبين، فإن القرار لن يرضي الحالمين بتعدد الزوجات في هذا البلد الإفريقي المعروف بزواج القصر، ما يجعل الحنين واردا لعهد سلفه الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي كانت له زوجتان.



ولم يخف الرئيس النيجيري ـ وهو يخاطب الجمع الذي كانت أغلبه نساء ـ من أن حديثه يحمل «مخاطرة»، وطالب بوزوما وزراءه بأن يكونوا «مثالا يحتذى»، قائلا: «طالما أنك في حكومتي، فأنت ممنوع من اتخاذ زوجة إضافية.. الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى يجب أن يترك الحكومة».



جاء قرار بازوم في وقت تسعى فيه حكومته إلى طرق لتقليص النمو السكاني، في البلد الإفريقي الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة، وفق إحصائيات البنك الدولي.