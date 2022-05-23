أعلن مدير لجنة الدعوة الالكترونية عبدالله الدوسري عن وصول دقائق الاستماع لكلمات الله تعالى البينات لأكثر من 3 مليارات دقيقة استماع عبر 88 مليون مستمع من قرابة 200 دولة وإقليم حول العالم، وذلك من خلال مشروع نشر علوم وترجمات القرآن الكريم.



وبين الدوسري أن مشروع نشر علوم وترجمات القرآن الكريم يستخدم أكثر من أداة تقنية للوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة حول العالم بأكثر من 51 ترجمة عالمية معتمدة، وأهم هذه الأدوات التقنية هي المواقع الإلكترونية حيث يمتلك المشروع ثلاثة مواقع الكترونية متخصصة للقرآن الكريم وعلومه، الى جانب التطبيقات الرقمية، حيث تدير اللجنة 3 تطبيقات رقمية تعمل على كل نظم التشغيل سواء نظام IOS أو نظام اندرويد، بجانب الكتب الإلكترونية حيث تقوم الدعوة الإلكترونية بنشر جميع ترجمات معاني القرآن الكريم المتاحة بصيغة PDF والمعتمدة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وبلغت 51 ترجمة بـ 51 لغة عالمية بكتيب يعمل بخاصية قارئ الكود الرقمي QR.