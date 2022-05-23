عبدالحميد الخطيب



كشف الكاتب الشاب عثمان الشطي عن تجهيزه لأكثر من مفاجأة مسرحية قادمة في الطريق بجانب مسرحيته «أكشن 123» والتي تعود الى الجمهور في عيد الأضحى المبارك بعد 32 عرضا ناجحا تم تقديمها فترة عيد الفطر السعيد، وقال: لن أفصح عن المفاجآت الآن، لكن ما يمكنني قوله إن هناك اتفاقات جارية لتقديم أعمال مسرحية بـ «الأضحى».



وتابع الشطي في تصريح لـ «الأنباء»: ستعرض هذه الأعمال بجانب مسرحية «أكشن 123» والتي تعود في العيد بكامل نجومها، الذين صنعوا الفارق بأدائهم التمثيلي المتميز والذي أمتع الجمهور الذي أقبل على العروض بكثافة كبيرة وكانت الصالة «كامل العدد» طوال الفترة التي قدمنا فيها العمل، مستدركا: وصلت عروضنا الى 32 عرضا، وهذا فضل من الله أن نحصد النجاح تلو الآخر، وهو ما يعطينا دافعا للبحث عن الأفضل لنكون عند حسن الظن بنا، وتقديم أعمال ذات قيمة وهدف ومضمون يناسب العائلة ككل، ويحترم عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ويعطي دروسا تربوية مهمة، ورسائل إنسانية إيجابية، مضيفا: شكرا لكل الجمهور الذي حضر ونورنا، والشكر موصول لفريق العمل الجميل و«الشقي» على الجهود الطيبة، ومبروك عليهم هذا النجاح.



وأردف الشطي: المسرح مدرسة لكل عصر وأوان، ومن خلاله نصنع أجيالا محبة للوطن والجمال والفن وراقية بأخلاقها وعقولها النيرة، لذا أدقق في القضايا التي أطرحها في نصوصي بما يدفع الى الجوانب الإيجابية التي تصب جميعها في رفعة الوطن وتقدمه ثقافيا.



جدير بالذكر أن مسرحية «أكشن 123» من إنتاج: شركة ترند للإنتاج المسرحي، كتابة: عثمان الشطي، إخراج: Alg Sisters، بطولة: مي البلوشي، عبدالرحمن الفهد، شملان العميري، عبدالله الشطي، هاني الهزاع، والأطفال الجود والجوري البنعون، وضحة الأيوب، ضاري الرشدان، ومجموعة كبيرة من الشباب، وتحكي قصتها عن مجموعة من الطلبة ومعلمتهم يواجهون معها حلم تحد عن طريق رحلة حول النجومية والشهرة، ومواجهتهم لصعوبات يتعلمون منها الإرادة والروح الإنسانية.