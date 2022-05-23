أحمد الفضلي



تواصل المذيعة مشاعل الزنكوي تقديم أحدث تجاربها في التقديم التلفزيوني والمتمثلة في البرنامج الحواري الرياضي «أنا الخليجي» الذي يبث يوميا وبشكل مباشر عبر القناة الثالثة الرياضية في تلفزيون الكويت وتستضيف من خلاله نجوم الرياضة الخليجية المشاركين في دورة الألعاب الخليجية.



من جانبها، أعربت الزنكوي عن بالغ سعادتها بالمشاركة في تقديم البرنامج لما له من متابعة كبيرة على مستوى الكويت ودول الخليج، حيث يرصد البرنامج كل كبيرة وصغيرة في دورة الألعاب الخليجية التي تشكل حدثا مهماً لمختلف رياضيي دول الخليج.



وأضافت أن هذا البرنامج ليس الوحيد لها في مجال الرياضة، حيث قدمت برنامج «جمال الخيل العربي» الذي حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية، حيث كان له متابعة من محبي الخيول العربية في الكويت وخارجها.



وفيما يتعلق بعملها الإذاعي، كشفت الزنكوي من خلال حديثها لـ «الأنباء» أنها مستمرة في تقديم عدة برامج إذاعية ذات طابع شبابي أبرزها برنامج «تطلعات شبابية» الذي يبث كل يوم سبت من الساعة الثالثة مساء الى الرابعة على البرنامج العام، وكذلك برنامج آخر يحمل اسم «الشباب إنجاز» وبرنامج بعنوان «مقتطفات علمية» وكلاهما برامج مسجلة تبث عبر البرنامج الثاني والأول يعنى باستضافة أصحاب الإنجازات الشبابية.



وعن إمكانية العودة من جديد للتمثيل الذي سبق وان خاضت من خلاله عدة تجارب، أفادت الزنكوي بأنها كانت ولا تزال سعيدة بما قدمته من أعمال فنية تلفزيونية في السنوات الماضية وأنها لن تمانع من العودة مجددا الى التقديم التلفزيوني لكن بشروط أهمها ان تكون العودة بحجم الحدث ومن خلال دور يمنحني المساحة الكافية لوضع بصمة في العمل أعود من خلالها للساحة الفنية كممثلة لها تجارب ناجحة شارك من خلال كبار الدراما الكويتية أمثال الفنانة القديرة سعاد عبدالله والراحلين القديرين خالد النفيسي وغانم الصالح وغيرهم من النجوم.



واختتمت الزنكوي حديثها بتوجيه رسالة شكر الى وزارة الإعلام وعلى رأسها وزير الإعلام د.حمد روح الدين، ووكيل الوزارة بالتكليف سعود الخالدي على القرار الصادر مؤخرا والذي أعاد برنامج «مساء الخير يا كويت» بعد إيقافه بشكل مفاجئ لمدة عام كامل، وهو البرنامج الذي يمتلك تاريخا عريقا من بين ما يقدم من برامج عبر تلفزيون الكويت.