بيروت - بولين فاضل



من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز، بدأ عرض فيلم «الفارس»، بطولة الفنان أحمد زاهر والفنانة باميلا الكيك التي تقع في غرام زاهر، وهي سيدة أعمال وصبية ناجحة لكن تتحول قصة الحب إلى حرب وانتقام بين الطرفين لأسباب كثيرة.



وكان الفيلم قد صور قبل أشهر، لكن شركة الإنتاج انتظرت هدوء العالم من تفشي جائحة كورونا واطلق في الصالات المصرية، ويشارك في الأدوار: إيمان العاصي وحسين فهمي وصلاح عبدالله.



من جانب آخر، تواصل باميلا تصوير مسلسل «حرب الورود» في تركيا، وهو قصة مقتبسة عن مسلسل تركي يحمل نفس الاسم، وتتقاسم البطولة مع الفنان السوري محمود نصر، ومن لبنان ستيفاني صليبا، في قصة حب امرأتين لرجل واحد وسط صراعات للفوز بقلب هذا الرجل، مع فارق في الطبقات الاجتماعية لكون الأولى ميسورة ماديا أما الثانية فمن الطبقة الفقيرة.