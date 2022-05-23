دمشق - هدى العبود



شوقت الفنانة سلافة معمار متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنشرها بوستر عملها الدرامي بعنوان «بيروت 303» والمقرر عرضه قريبا.



المسلسل دراما مشتركة سورية- لبنانية، تدور أحداثه عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروعة والمفاجآت غير المتوقعة.



ويؤدي بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، وهو من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة «الصباح».