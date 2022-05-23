القاهرة - محمد صلاح



تستعد الفنانة القديرة سميرة أحمد، لإطلاق صالونها الثقافي الشهري خلال الفترة المقبلة بمسمى «صالون سميرة أحمد الثقافي» ليناقش كل شهر قضية ثقافية وفكرية محددة بمشاركة الكتاب والمفكرين والفنانين والشخصيات العامة وحتى يصبح ملتقى الأدباء والفنانين وأهل المعرفة والثقافة، وقد اقتربت من تجهيز المقر بشكل نهائي.



وأشارت أحمد الى أنها حزينة لما ردده البعض عن اعتزالها الفن، مؤكدة أنها تضع الخطوط العريضة لعمل فني جديد في الفترة المقبلة سيكون مفاجأة لجمهورها.



وأعربت سميرة أحمد عن سعادتها البالغة بمنحها جائزة الريادة السينمائية في الدورة السبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.