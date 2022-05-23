أثارت الفنانة الصاعدة داليا شوقي الأنظار خلال الفترة الماضية بسبب جرأة الصور التي تنشرها أو الملابس التي تظهر بها في الفعاليات الفنية أو المناسبات الاجتماعية وآخرها زواج شقيقتها بسنت شوقي من الفنان محمد فراج.



ونالت بسنت إشادة كبيرة من المشاهدين والنقاد بعد أدائها المميز في مسلسلي «العائدون» و«أحلام سعيدة» في دراما رمضان، وقبلها كانت أثبتت وجودها الفني من خلال كثير من الأعمال الدرامية، منها مسلسلات «البحث عن علا» و«كإنه امبارح» و«توأم روحي» و«النهاية» و«قوت القلوب» و«اسم مؤقت» ومع النجمة الاستعراضية شريهان في مسرحية «كوكو شانيل».



وتحلم داليا بالعالمية وترى أنها مؤهلة لذلك، فهي تتحدث الانجليزية والفرنسية بطلاقة وتم اختيارها من قبل أكاديمية الشرق الأوسط للمسرح META لكي يتم تدريبها على يد الفنان كيفين سبيسي، وشاركت في عمل مسرحي عالمي وتتمتع بحس فني في اختيار الأزياء، وتجيد الاستعراض بمهارة والتحقت بالعديد من المعاهد المؤهلة وآخرها مركز القاهرة للرقص المعاصر.