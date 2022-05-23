ذكرت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع بأن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد العسكريين الإيرانيين الذين شاركوا في الحرب الدائرة في سورية، وذلك عبر إطلاق 5 رصاصات عليه مباشرة قرب منزله جنوب طهران.



وأوردت وكالة ارنا الايرانية الرسمية أن «صياد خدائي، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران».

ويستخدم الاعلام الرسمي الإيراني عبارة «مدافع حرم» للإشارة الى أفراد الحرس الثوري الذين قاموا بمهام في سورية والعراق.



من جهته، أعلن الحرس الثوري أن العقيد في الحرس الثوري صياد خدائى اغتيل خلال عملية «إرهابية» جنوبي طهران.



الى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية امس أن الحرس الثوري اكتشف أعضاء من شبكة جهاز مخابرات إسرائيلي وألقى القبض عليهم.



وقالت خدمة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان «بتوجيه من جهاز المخابرات التابع للنظام الصهيوني، حاولت الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعترافات ملفقة من خلال شبكة من البلطجية».