استبعدت أوكرانيا الاستجابة لمطالب غربية بوقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لموسكو في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجومها بمنطقة دونباس الشرقية.



ورفض ميخائيلو بودولياك كبير المفاوضين الأوكرانيين في تصريحات لرويترز الموافقة على وقف إطلاق النار أو أي اتفاق مع موسكو يتضمن التنازل عن أراض.

واعتبر بودولياك وهو مستشار لزيلينسكي إان تقديم تنازلات ستكون له نتائج عكسية لأن روسيا سترد بقوة أكبر بعد أي توقف للقتال.



وقال بودولياك لرويترز في مقابلة في المكتب الرئاسي الخاضع لحراسة مشددة «الحرب لن تتوقف. ستتوقف قليلا لبعض الوقت.. سيبدأون بعدها هجوما جديدا سيكون أكثر دموية وواسع النطاق».



وجاءت الدعوات الأخيرة لوقف فوري لإطلاق النار من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.



وقد لقي الموقف الأوكراني دعما من بعض الحلفاء، حيث أبلغ الرئيس الپولندي آندريه دودا أعضاء البرلمان الوكراني في كييف أمس أن أوكرانيا فقط هي التي تملك حق تقرير مستقبلها، بعد أن أصبح أول زعيم أجنبي يلقي خطابا بنفسه أمام البرلمان الأوكراني منذ الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير، وكان التقى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الشهر الماضي.

وقال «ظهرت أصوات مقلقة تقول إن أوكرانيا يجب أن تستجيب لمطالب بوتين. لأوكرانيا فقط الحق في تقرير مستقبلها... لا يمكن لشيء يخصكم أن يتقرر بدون موافقتكم».



الى ذلك، قدر الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية كليمان بون أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما»، مقترحا أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها ورفضها الرئيس الأوركاني فولوديمير زيلينسكي.



وقال بون في تصريح اذاعي: «علينا أن نكون صادقين.. إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب. ذلك ليس صحيحا. سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل».



وأضاف المسؤول الفرنسي «لا أريد أن نبيع الأوكرانيين أوهاما وأكاذيب. إذا قلنا للأوكرانيين +أهلا بكم في الاتحاد الأوروبي+ لكن لم تقرأوا في الحاشية السفلية من العقد انه مكتوب +أهلا بكم بعد 15 عاما+، أعتقد أننا نحضر خيبات أمل لجيل كامل من الشعب الأوكراني».



وأوضح أن المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي «مكملة للاتحاد الأوروبي».



وأردف الوزير الفرنسي «الباب ليس مغلقا بل على العكس الباب مفتوح»، مشيرا إلى مزايا المنظمة المقترحة مثل «حرية الحركة في أوروبا» والقدرة على «الاستفادة جزئيا من الميزانية الأوروبية لإعادة الإعمار ومن أجل التعافي» في أوكرانيا، وربما حتى الاستفادة من سياسات مشتركة حول الطاقة.



ميدانيا، بعد انتهاء مقاومة استمرت لأسابيع من جانب آخر المقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية، تشن روسيا هجوما كبيرا في لوغانسك، أحد إقليمي دونباس.



وفي دونيتسك، تسعى القوات الروسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية للوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقة لوغانسك، بينما واصلت شمالا قصفا عنيفا لسيفيرودونتسك وليسيتشانسك حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تحديثها اليومي لتطورات الحرب أمس.



وإضافة إلى ذلك، تبحر سفن تابعة لسلاح البحرية الروسية في البحر الأسود وفي بحر أزوف للقيام بعمليات قتالية واستطلاع، بحسب التقرير.



وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تمنع المدنيين من الفرار من منطقة خيرسون إلى منطقة تخضع لسيطرة أوكرانيا، إضافة إلى غلق ممرات إنسانية جديدة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تستخدم عربات (تيرمينيتور) المدرعة المصممة لحماية الدبابات في ذلك الهجوم.



في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها قصفت القوات الأوكرانية جوا وبالمدفعية في الشرق والجنوب مستهدفة مراكز القيادة والجنود ومستودعات الذخيرة.



وقال الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن صواريخ أطلقت من الجو أصابت ثلاث نقاط قيادة و13 منطقة تحتشد فيها قوات ومعدات عسكرية أوكرانية إضافة إلى أربعة مستودعات للذخيرة في دونباس.