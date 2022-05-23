ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مخزن بأحد جواخير منطقة كبد، واوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الاطفاء من مراكز كبد والاستقلال بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث، وتبين اندلاع حريق في مخزن يستخدم لمعدات متفرقة.

واضافت الادارة ان فرق الاطفاء باشرت بمحاصرة الحريق ونجحت بعدم امتداده للجواخير المجاورة بعد استخدام الجرافات لرفع الانقاض التي كانت تعرقل رجال الاطفاء اثناء عملية المكافحة والتفتيش.



هذا وباشر فريق ادارة تحقيقات الحوادث بعمله لمعرفة اسباب الحريق.